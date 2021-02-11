شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 / 2 / 2021 بالدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 11 / 2 / 2021 بالدورى المصرى، حيث تقام مباراة غزل المحلة مع سيراميكا ومصر المقاصة مع الإنتاج الحربى بافتتاح الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز بجانب إقامة اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة والذى يجمع الاتحاد السكندرى مع الإسماعيلى.

موعد مباراة غزل المحلة وسيراميكا

تقام مباراة غزل المحلة وسيراميكا في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على استاد غزل المحلة فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفلاحين بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 14 نقطة من 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفاً، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى أربعة مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 11هدفا وما زال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربى

تقام مباراة مصر المقاصة والإنتاج الحربى فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل الإنتاج الحربى مع أسوان بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى والإسماعيلى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى والاسماعيلى في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية باللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من سموحة بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه عشرة أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر أربعة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.