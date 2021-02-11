شكرا لقرائتكم خبر عن حكم القارة السمراء.. بشرة تمنح الأهلي برونزية كأس العالم ‏للأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إسناد مهمة إدارة مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي للحكم السنغالي ماجيت نداي، والتي تقام مساء اليوم الخميس لتحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات كأس العالم للأندية 2020.

وعلى مدار 14 مباراة سابقة للأهلي في كأس العالم للأندية بتاريخ مشاركاته لم يُعين سوى حكم وحيد من القارة الأفريقية لإدارة مباريات الفريق، قبل السنغالي نداي.

وكان الجنوب أفريقي جوريم دامون حاضراً بصافرته لإدارة مباراة الأهلي وكلوب أميركا المكسيكي في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع لكأس العالم للأندية نسخة 2006 والتي حصد المارد الأحمر على اثر الفوز بنتيجتها بهدفين مقابل هدف الميدالية البرونزية.

يتكرر الأمر في النسخة الجارية وحكم أفريقي جديد يُسند من «فيفا» لإدارة مباراة الأهلي في لقاء تحديد الفريق الظافر ببرونزية مونديال الأندية بالنسخة الجارية، من خلال تعيين السنغالي نداي.

جماهير الأهلي تُمني النفس بأن تكون صافرة السنغالي ماجيت نداي بمثابة «وش السعد» على المارد الأحمر في لقاء البرونزية الليلة على غرار صافرة الجنوب أفريقي دامون في نسخة 2006.