شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس العالم للأندية.. لعنة أوروبية تطارد بايرن ميونخ بسبب ‏الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق الكرة العالمية المباراة الختامية لبطولة كأس العالم للأندية مساء اليوم الخميس، حيث يلعب بايرن ميونخ الألماني ضد تيجريس المكسيكي على لقب البطولة التي تحتضنها الدوحة في فبراير الجاري.

مع بلوغ الأهلي المصري بطل أفريقيا نصف النهائي العالمي دائماً ما يُدير الحظ وجهه لممثل أوروبا في المباراة الختامية ويخسر اللقب.

الأهلي استطاع بلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية في ثلاث مرات، خلال نسخ 2006 و 2012 والحالية 2020.

في 2006 بلغ الأهلي الدور نصف النهائي، ولم يتمكن العملاق الكتالوني برشلونة من التتويج باللقب بعد الخسارة على يد انترناسيونال البرازيلي في المباراة النهائية.

تكرر الأمر مع البلوغ الثاني للأهلي منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية 2012 فخسر تشيلسي مباراة النهائي في مواجهة كوريثايانز البرازيلي.

هل ستسمر لعنة بلوغ الأهلي نصف النهائي العالمي تطارد بطل أوروبا للمرة الثالثة في مواجهة بايرن ميونخ وتيجيرس المكسيكي أم سيكسر العملاق الألماني تلك القاعدة؟