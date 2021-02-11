شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس العالم للأندية.. مفارقة إقصاء الأهلي تمنح بايرن ميونخ اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني بنظيره تيجريس المكسيكي، في الثامنة من مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في العاصمة القطرية الدوحة، في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2020.

وكان بايرن ميونخ قد أقصى الأهلي من نصف نهائي المونديال وانتصر عليه بهدفين دون رد، بينما تفوق تيجريس المكسيكي على بالميراس البرازيلي وبلغ الدور النهائي على حسابه.

وعلى مدار المرتين السابقتين التي شهدت بلوغ الأهلي نصف نهائي كأس العالم للأندية، قبل النسخة الجارية، استطاع الفريق الذي أقصى المارد الأحمر من معانقة اللقب العالمي، وهو ما يُبشر العملاق الألماني في مباراة الليلة.

في 2006 اقصى انترناسيونال الأهلي من نصف النهائي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، قبل أن ينجح في التتويج باللقب على حساب برشلونة.

كوريثايانز البرازيلي يكرر السيناريو في 2012، فيطيح بالأهلي من نصف النهائي بهدف نظيف، ويعانق اللقب في النهائي على حساب تشيلسي الانجليزي.

تُرى هل يُدون البايرن فصلا جديداً من مسلسل التتويج باللقب العالمي عقب ازاحة الأهلي من نصف النهائي؟