شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الاتحاد السكندرى يسعى لاستعادة الانتصارات أمام الإسماعيلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الاتحاد السكندرى نظيره الإسماعيلى في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية باللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الدراويش من سموحة بهدفين دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه عشرة أهداف وتلقت شباكه 12 هدف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى خمسة مواجهات، وخسر أربعة مباريات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف.

وطالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز المسابقة بإستغلال المباريات المؤجلة لحصد نقاطها ، في المقابل يسعى البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفني للدراويش بتحقيق أول فوز له مع الفريق ضمن خطة انتشاله من مراكز القاع .

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام الاسماعيلى مكون من :" محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، محمد الصباحى، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى مكونا من :" محمد صبحى – مروان الصحراوى- محمد عمار- رضوان الشريفى – محمد هاشم- محمد عادل –دونجا- أحمد مدبولى- محمد الشامى- شكرى نجيب- فخر الدين بن يوسف".