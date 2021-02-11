شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يضع خطة مواجهة المولودية فى التدريب الرئيسي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الرتوش النهائية علي الخطة التي سيواجه بها فريق مولودية الجزائر غدا الجمعة في الجولة الاولي في بطولة دوري ابطال افريقيا، حيث يخوض الفريق مرانه الرئيسي اليوم والذي يشمل بعض الجمل التكتيكية التي ينوي البرتغالي الاعتماد عليها في مباراة الغد.

واستقر باتشيكو علي القوام الأساسي للتشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد ، حيث استقر باتشيكو علي الدفع بكل من محمد أبو جبل ومحمود علاء ومحمود الونش وطارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي واحمد سيد زيزو ، بينما يظل مركزي الظهير الأيمن والأيسر والمهاجم الصريح هم الشغل الشاغل لباتشيكو.

ومن المتوقع ان يشارك عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر ، وحازم امام في مركز الظهير الأيمن ، بينما يفاضل باتشيكو بين مروان حمدي ويوسف أوباما في مركز المهاجم الصريح، وفي حالة الدفع باوباما فان شيكابالا سيكون في التشكيل الأساسي.

من ناحية أخرى نفى أشرف قاسم المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ما تردد عن طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق بالاستغناء عن خدمات عمرو عبد السلام مدرب حراس المرمى بالفريق الأبيض في الفترة الحالية، وأضاف خلال تصريحاته للموقع الرسمى للنادى، بأن عمرو عبد السلام يقوم بدوره على أكمل وجه في الجهاز المعاون لباتشيكو، والمدير الفني لم يطلب رحيل مدرب الحراس في الفترة الحالية.

وشدد أشرف قاسم على أن مستوى حراس المرمى بالفريق متميز والدليل على ذلك قلة الأهداف التي استقبلها الفريق في المباريات التي خاضها الزمالك في الموسم الحالي، ويرجع ذلك لدور عمرو عبد السلام مدرب الحراس مع حراس مرمى الفريق.