شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مصر المقاصة "طمعان" فى الإنتاج الحربى بالجبل الأخضر بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه مصر المقاصة نظيره الإنتاج الحربى في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما تعادل الإنتاج الحربى مع أسوان بهدف لكل فريق في الجولة 12 للمسابقة.

ويحتل مصر المقاصة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 وتعادل في مباراتين وخسر5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 11 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثلاثة لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 25 هدفاً وما زال لديه لقاء مؤجل.

وطالب إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بالعودة لنغمة الانتصارات بعد إيقاف مسلسل الهزائم بالتعادل أمام سيراميكا بعد الخسارة من الزمالك والاتحاد السكندرى برباعية ، في المقابل طالب حمادة صدقى المدير الفني للإنتاج الحربى لاعبيه بتحقيق الفوز الثالث في المسابقة للهروب من مراكز القاع.

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاصة أمام الإنتاج الحربى مكون من: "محمد كوكو،أسامة العزب وعاصم سعيد محمد دسوقي وعصام صبحى، خالد أوتشو ومصطفى شبيطة ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي،باولن فوافي ومروان حمدي".

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام المقاصة مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".