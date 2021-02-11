شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير اليوم إلى أبيدجان بطائرة خاصة لمواجهة راسينج كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى أروابارينا المدير الفني، في الواحدة ظهر اليوم، إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

ونجحت إدارة نادى بيراميدز في توفير طائرة خاصة لسفر بعثة الفريق إلى كوت ديفوار من أجل مواجهة راسينج كلوب الإيفوارى، حيث فضلت الإدارة توفير الطائرة الخاصة لتذليل العقبات أمام الفريق من أجل العودة بنتيجة ايجابية، ويعانى فريق بيراميدز من كثرة الاصابات فى صفوفه قبل مواجهة الفريق الإيفوارى.

وخاض بيراميدز تدريبين فقط على ملعب الدفاع الجوى، قبل السفر إلى أبيدجان، حيث حصل اللاعبين على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب تحقيق الفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد في الدورى، واستأنف الفريق تدريباته يوم الثلاثاء والأربعاء، قبل السفر اليوم.

فوز بيراميدز على الطلائع قبل مواجهة الكونفدرالية، ساهم في رفع رصيده للنقطة 18 ليدخل المربع الذهبى ويتواجد فى المركز الرابع بعد أن لعب 12 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكهم 12.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز مران استشفائى فور الوصل إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لتفادى إرهاق اللاعبين من رحلة السفر الطويلة، على أن يبدأ الفريق في خوض تدريباته صباح غدًا الجمعة، لمواجهة راسينج كلوب فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.