شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي فى مباراة بالميراس اليوم بعد استبعاد «كهربا والشحات وديانج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلعب النادي الأهلي ضد بالميراس في الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت مصر في مباراة المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021، ونعرض تشكيل النادى الأهلي بعد أن استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» محمود كهربا وحسين الشحات بعد اختراقهما الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، كما استبعد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي أليو ديانج من تشكيلة المباراة اليوم.

حراسة المرمي

محمد الشناوي

خط الدفاع

ياسر إبراهيم

بدر بانون

أيمن شرف

محمد هاني

خط الوسط

عمرو السولية

حمدي فتحي

صلاح محسن

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

خط الهجوم

محمد شريف

وفاز النادي الأهلي على نادي الدحيل القطري بهدف دون رد وتم تصعيده إلى دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021، ليقابل فريق بايرن ميونخ بطل أوروبا، والذى فاز على الأهلي في دور نصف النهائي وليصعد البايرن إلى نهائي كأس العالم للأندية.

فاز فريق تايجرز على فريق أولسان هيونداي بهدفين مقابل هدف، ليصعد إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية ويقابل فريق بالميراس، وليفوز عليه ويصعد تايجرز إلى نهائي كأس العالم للأندية.

يتقابل الفريقان الفائزان في نهائي كأس العالم للأندية في الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة في مباراة بايرن ميونخ وتايجرز بينما يلعب الفريقان الخاسران الساعة الخامسة بتوقيت مصر مباراة الأهلي وبالميراس.