شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب الأوليمبي يضع خطة لضم «صلاح» لكتيبة الفراعنة في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه سيتخذ خطوات جادة في الفترة المُقبلة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤقتا من أجل مشاركة محمد صلاح مع منتخب بلاده في أوليمبياد طوكيو الصيف المقبل.

قال خلال تصريحاته المتلفزة، قال شوقي غريب :أخبرت عمرو الجنايني رئيس لجنة اتحاد الكرة السابق برغبتنا في ضم صلاح في الأوليمبياد، ثم أخبرت أحمد مجاهد الرئيس الحالي بنفس الأمر.

وأضاف: سنقوم باتخاذ خطوات جادة خلال الفترة المُقبلة من أجل أن نضمن مشاركة محمد صلاح معنا في دورة الألعاب الأوليمبية، ولم نستقر بعد على الثنائي الأخر من المنتخب الأول الذي سينضم إلينا بخلاف صلاح.

ويحق للمنتخب الأوليمبي ضم ثلاثة لاعبين فوق السن (23 سنة) لدعم صفوفه خلال مشاركته في دورة الألعاب الأوليمبية التي يأمل الفريق المصري خلالها في الحصول على ميدالية وكتابة تاريخ جديد في اليابان.