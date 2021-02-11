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كومان عقب السقوط أمام إشبيلية: نستحق ركلة جزاء

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كومان عقب السقوط أمام إشبيلية: نستحق ركلة جزاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، حزنه بعد الخسارة 0-2 أمام إشبيلية، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال كومان خلال تصريحات لصحيفة ماركا، أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أفضل، لعبنا بشكل جيد وصنعنا عدة فرص للتسجيل، الخسارة بهذه النتيجة مكافأة لإشبيلية.

وأضاف: لقد لعبنا ضد فريق رائع على المستوى البدني، حصلنا على بعض الفرص، أعتقد أن لنا ركلة جزاء لم تحتسب ولم يتدخل حكم الفيديو.

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