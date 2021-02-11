شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يكشف أسباب تعطل صفقة ضم رامي ربيعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف نادي الإسماعيلي عن حقيقة طلب رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، الانضمام لصفوف فريق الإسماعيلي خلال الفترة الشتوية الماضية.

وقال عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية و المشرف العام على الكرة بالنادي الاسماعيلي، أن اللجنة طلبت التعاقد مع رامي ربيعة، و الذي رحب بشكل كبير بفكرة الانضمام للنادي الاسماعيلي.

وأكد: رامي ربيعة قام بالتواصل معنا في آخر يوم من الانتقالات الشتوية و طلب الانضمام للإسماعيلي، لكن الوقت لم يكن في صالحنا.