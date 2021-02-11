شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غزل المحلة يبحث عن استكمال الانتفاضة أمام سيراميكا بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف غزل المحلة نظيره سيراميكا في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة بإفتتاح الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل سيراميكا مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 14 نقطة من 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدف وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 11هدف وما زال لديه لقاء مؤجل.

وطالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بإستكمال الصحوة بعد الفوز على الزمالك ثم وادى دجلة بالجولة 12 وحصد النقاط الثلاث للمباراة الثالثة على التوالي لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة فيما يسعى هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لتحقيق فوزه الخامس في المسابقة.

ويعد التشكيل المنتظر لغزل المحلة أمام سيراميكا مكونا من :"محمد البشبيشي - محمد سامي - هاني عادل - خالد رسلان - إسلام فؤاد - فتحي مبروك – محمد فتح الله - أحمد الشيخ - أحمد عادل أباظة - أحمد النادري - عبده يحيى".

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام غزل المحلة مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".