شكرا لقرائتكم خبر عن 4 تحديات تنتظر الأهلي أمام بالميراس فى مباراة حلم برونزية كاس العالم للاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن تكون مواجهة الأهلي وبالميراس مفروشة بالورود أمام المارد الأحمر، الذي يطمح في تكرار إنجاز 2006 وحصد المركز الثالث والعودة للقاهرة بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، إذ تشكل المباراة تحديا كبيرا أمام الأهلي ومدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

ويلتقى الأهلي وبالميراس اليوم الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما فشل بطل أفريقيا في قطع تأشيرة العبور للمباراة النهائية على حساب بايرن ميونخ بطل ألمانيا وأوروبا في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي.

وخاض الأهلي مرانا قويا عصر الأربعاء على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي اليوم، وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.

ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية على استاد المدينة التعليمية.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة فى قطر، وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة.

حضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي ومنسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وجمال جبر مدير إدارة الإعلام، والدكتور عمرو محب، القائم بأعمال الترجمة بالجهاز الفني وأمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مدير اللوائح والتراخيص في النادي، وماهر عبد العزيز ورأفت إبراهيم إداريي الفريق.

وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم الأزرق كاملا، في حين يرتدي بالميراس البرازيلي القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء وحارس مرماه اللون الأصفر كاملا.

كما تضمن الاجتماع التأكيد على أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل يتم اللجوء إلي ركلات الترجيح مباشرة دون الاحتكام إلى وقت إضافي، على أن يتم تسليم ميداليات المركز الثالث بعد نهاية المباراة النهائية في البطولة.

الخليج 365 يرصد أبرز التحديات من خلال هذا التقرير:

سيفتقد الأهلي خدمات اثنين من أبرز عناصره وهما محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الفريق وحسين الشحات لاعب خط الوسط بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والقواعد المتبعة في إطار الفقاعة المفروضة على لاعبي الفرق المشاركة في البطولة من أجل التصدي لفيروس "كورونا" المستجد، كما قد يفتقد الفريق لجهود لاعب آخر ربما يكون أكثر تأثيراً في أداء الفريق وهو التونسي علي معلول بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ في المربع الذهبي للبطولة.

سيكون الأهلي أمام تحد آخر يتمثل في صحوة الفريق البرازيلي، ورغبته في تعويض خسارته المفاجأة في اللقاء الماضي، حيث خسر بالميراس 0-1 أمام تيجريس أونال المكسيكي في المربع الذهبي للبطولة وبالتأكيد يرغب الفريق البرازيلي في تعويض هذه الخسارة التي لم تلبي طموحات وواقعية الكرة البرازيلية في العرس العالمي.

بات الأهلي مطالبا بمصالحة جماهيره أمام بالميراس بعد الخسارة من بايرن ميونخ، خاصة أن الفريق لم يقدم المنتظر منه كونه بطل إفريقيا، وحينما يلتقي الأهلي بطل القارة الأفريقية فريق بالميراس بطل كأس ليبرتادوريس، على إستاد المدينة التعليمية في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية المقام حاليا في قطر، لن يكون أمامه خيار أخر سوى الفوز من أجل الجماهير التي زحفت خلفه، والتي يحظى بها نظراً لكبر حجم الجالية المصرية والشعبية التي يحظى بها الفريق في المنطقة العربية.

الأهلي يبقى على تحد كبير وبحظوظ عظيمة مع التاريخ، لمعادلة رقم مونتيري المكسيكي، حيث لم يسبق لفريق الفوز بالمركز الثالث في مونديال الأندية مرتين باستثناء بطل المكسيك الذي فاز بالبرونزية في نسختي 2012 و2019، حيث يخوض الأهلي مباراة تحديد المركز الثالث في للمرة الثالثة من بين ست مشاركات في المونديال، وسبق للفريق الفوز بالمركز الثالث في 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي.