صفقات ليفربول | كلوب يسعى لتدعيم هجومه بالبرازيلي رافينيا

استقر المدير الفني لليفربول الإنجليزي، يورجن كلوب على صفقة هجومية جديدة ينوي إبرامها خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وبحسب مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، فإن كلوب يرغب في التعاقد مع جناح ليدز يونايتد الإنجليزي، رافينيا دياز لدعم هجوم ليفربول الموسم المقبل 2021/22.

ويقدم رافينيا (24 عامًا) مستويات مميزة مع ليدز يونايتد الصاعد حديثًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 4 أهداف وصنع مثلها هذا الموسم.

وأفادت المجلة الفرنسية، بأن كشافي ليفربول وضعوا الجناح البرازيلي على رأس قائمة الخيارات المرغوب في التحرك نحوها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يأتي ذلك رغم امتلاك ليفربول مجموعة مميزة من المهاجمين، أمثال النجم المصري محمد صلاح، البرازيلي روبرتو فيرمينو، السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي ديوجو جوتا، الذي تعافى مؤخرًا من إصابة طويلة، ويستعد للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية قريبًا.

وتجدر الإشارة إلى أن رافينيا انضم إلى ليدز يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من صفوف فريق “ستاد رين” الفرنسي نظير 19 مليون يورو.

وبدأ رافينيا مسيرته الأوروبية ضمن صفوف فريق فيتوريا جيماريش البرتغالي عام 2016، قبل أن ينضم إلى مواطنه سبورتينج لشبونة في يوليو 2018، ومنه إلى ستاد رين الفرنسي في صيف 2019.

ولعب رافينيا دياز طوال مسيرته الاحترافية مع مختلف الفرق 196 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 49 هدفًا، وتقديم 30 تمريرة حاسمة.