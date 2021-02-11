شكرا لقرائتكم خبر عن معلق مباراة الأهلي وبالميراس و«النهائي» على قناة بين سبورت وجدول المعلقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت جدول معلقي مباريات اليوم الخميس والذي يتضمن مباراتين في كأس العالم للأندية 2021 هما مباراة الأهلي وبالميراس للمنافسة على الميدالية البرونزية، ومباراة بايرن ميونخ وتايجرز في نهائي كأس العالم للأندية والتى تستضيفها دولة قطر.

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت المعلق الرياضى على محمد على، رئيس قسم المعلقين في قنوات بين سبورت للتعليق على مباراة الأهلي وبالميراس والتى يتنافس فيها الفريقان على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021.

يبلغ المعلق الرياضى على محمد على من العمر 55 عامًا، وهو يشغل حاليًا منصب مسؤول قسم المعلقين والمحللين في مجموعة قنوات بين سبورت، وعمل معلق رياضى في قناة النيل بداية من عام 1998 وحتى عام 2003، وعمل معلق رياضي في التلفزيون المصري وإذاعة الشباب والرياضة أيضًا من عام 2000 وحتى 2003، ثم انتقل للعمل كمعلق رياضى للتلفزيون القطري عام 2003 ثم عمل بالجزيرة الرياضية وأخيرًا قناة بين سبورت .

قام على محمد على بالتعليق على المباريات العربية والإفريقية والأوروبية، ونهائي كأس العالم 1998 ومباريات الأهلي والزمالك وكؤوس كوبا وانجلترا والدوريات الاسباني والإيطالي والقطري وكأس الخليج.

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن اختيار المعلق الرياضى حفيظ دراجي للتعليق على مباراة بايرن ميونخ وتايجرز في نهائى كأس العالم للأندية 2021.

تخرج حفيظ دراجي من كلية الآداب عام 1998 ثم التحق بمعهد الاتصال والإعلام وتخرج منه عام 1988 ليحصل على شهادة ليسانس الإعلام، ويعمل بعدها في قناة بي إن سبورت بدولة قطر، ودارجي هو معلق رياضي جزائرى.

المباراة الوقت القناة المعلق بيرنلي x بورنموث 20:30 بين سبورت 4 أحمد عبده مانشستر يونايتد x وست هام يونايتد 22.30 بين سبورت 2 جواد بده ريال مدريد x خيتافي 23.00 بين سبورت 1 خليل البلوشي ريال مدريد x خيتافي 23.00 بين سبورت 3 خليل البلوشي ليون x اجاكسيو 23.00 بين سبورت 6 حسن العيدروس