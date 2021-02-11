شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يجهز عمر رضوان لحماية عرينه أمام المقاولون بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عمر رضوان حارس مرمى فريق أسوان لبرنامج تأهيلي على هامش مران الفريق، من أجل تجهيزه لحراسة مرمى الفريق أمام المقاولون العرب في مباراة الجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، والتي يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك بعد تعافي اللاعب من فيروس كورونا.

وأثبتت المسحة الطبية الأخيرة التي خضع لها عمر رضوان، حارس مرمى فريق أسوان، تعافيه من فيروس كورونا بعد سلبية نتيجتها، وكتب عمر رضوان عبر حسابه الشخصي على انستجرام " الحمدلله سلبي ..شكراً لكل الناس اللى كلمتني وبعتتلي رسايل"، وكان عمر رضوان قد أعلن عن إصابته بكورونا قبل مباراة فريقه الأخيرة مع الإنتاج الحربي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

ودخل فريق أسوان في سلسلة تعادلات طويلة منذ تولي علاء عبد العال المسئولية الفنية للفريق خلفاً لسامي الشيشيني، بعد إقالته من تدريب أبناء الجنوب لتراجع النتائج.

وخاض علاء عبد العال 5 مباريات تعادل فيهم جميعاً، ليفقد 10 نقاط من أصل 15 نقطة، لينتهي الأمر بالفريق في المركز الـ 14.

وبدأ علاء عبد العال مسيرته مع أسوان في مباراة غزل المحلة حيث تعادل مع زعيم الفلاحين بهدف لكل فريق، قبل أن يتعادل مجدداً مع الزمالك سلبياً، ثم تعادل مع وادي دجلة، وسيراميكا والانتاج.

وسجل لاعبو أسوان تحت قيادة علاء عبد العال 3 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف أخرى أيضاً.

من جانبه، كشف أحمد كمال، مدرب حراس مرمى نادى أسوان، عن سر تألق عمر رضوان حارس مرمى أبناء الجنوب، والذى ظهر بشكل واضح خلال المباريات الماضية وقال أحمد كمال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، عمر رضوان عندما تعاقدنا معه كنا نعلم أنه حارس كبير وشخصيته قوية، وهو حارس منتخب مصر الأولمبي، وهذا ساعدنا كثيراً وكانت الأزمة الوحيدة هو أنه كان يحتاج للمشاركة، وخلال مشاركته فى المباريات اكتسب الثقة.