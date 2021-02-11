شكرا لقرائتكم خبر عن حكام مباريات الخميس بكأس مصر .. محمد حسن يدير مواجهة دجلة والبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، عن حكام مباريات الخميس بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، على النحو التالي:-









في سياق متصل كشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه تم صرف جميع مستحقات الحكام المتأخرة حتي شهر يناير الماضى، لمختلف الأقسام وهى الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والتى تصل إلى 4.5 مليون جنيه متأخرات.

وأكد مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال المستحقات المالية الخاصة بالحكام إلى المناطق من أجل صرفها للحكام منذ عدة أيام، وبالتالى لا يوجد أي متأخرات للحكام بعد صرف جميع مستحقاتهم حتى شهر يناير المنقضى.