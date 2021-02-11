شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السيد: بونفرير مكنش بيحبنى.. وكلام لاسارتى عن هزار شريف "حجة خايبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد السيد، نجم الأهلى الأسبق، أن محمد شريف لاعب الفريق الحالى يؤدى ما عليه فى المباريات، وعدم مشاركته مع الفريق وقت أن كان لاسارتى مديرا فنيا للفريق الأحمر، بحجة أن الخواجة يرى أن اللاعب غير جاد فى الملعب.

وقال السيد، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لاسارتى بيقول إن محمد شريف بيهزر فى الملعب، رغم أنه راجل فى المباريات، وبيحب شغله، ودى كانت حجة خايبة من المدرب".

واحتفل الأهلى بعيد ميلاد محمد شريف الأسبوع الماضى، ونجح مسئولو الأهلى فى تمديد عقد محمد شريف لاعب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين لينتهى عقده فى 2024 بدلا من 2022، وفقا لعقده القديم

وأضاف أحمد السيد أن هذا حدث معه شخصيا، فهناك مدربون لا يحبون اللاعبين شخصيا، وضرب مثالا وقت كان بونفرير مديرا فنيا للأهلى، ورغم أن السيد كان يتدرب بقوة، ويؤدى ما عليه فى المباريات التى يشارك فيها، لكنه لا يحبه قائلا: "بونفرير مكنش بيحبنى كشخصية، رغم إنى كنت بتدرب كويس لكن كان مش بيشاركنى وبييجى عليا، ولما ألعب كويس فى أى ماتش، يقعدنى على الدكة".

وحرص محمد شريف على استبدال التيشيرت مع ليفاندوفسكى، مهاجم بايرن ميونخ الألمانى، عقب انتهاء المباراة التى فاز بها البافارى بهدفين نظيفين على الشياطين الحمر باستاد أحمد بن على فى الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائى كأس العالم للأندية.