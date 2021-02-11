مواعيد مباريات اليوم الخميس 11 / 2 / 2021 بكأس مصر والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 11 / 2 / 2021 بكأس مصر حيث تقام مباراتين في دور الـ 32 للبطولة تجمع إنبى مع نبروه ووادى دجلة مع البنك الأهلى، كأس مصر فى أهميتها هى البطولة الثانية فى مصر، بعد الدورى الممتاز، ولكنها من حيث التاريخ البطولة الأعرق والأقدم فى أرض الكنانة.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

موعد مباراة وادى دجلة والبنك الاهلى

تقام مباراة وادى دجلة والبنك الاهلى في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس على ستاد السكة الحديد في المواجهة الوحيدة بهذا الدور والتي تجمع فريقين من الدوري الممتاز، وشهد أخر ظهور للفريق الدجلاوى خسارة من غزل المحلة بهدف دون رد في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري فيما تعادل البنك الاهلى مع الجونة بهدف لكل فريق بنفس الجولة.

والتقى وادى دجلة مع البنك الاهلى هذا الموسم في الجولة الأولى للدوري وانتهت المباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، تقدم صلاح أمين لوادى دجلة من ضربة رأس وتمكن عاصم صلاح من تسجيل هدف التعادل للبنك الاهلى في الوقت القاتل وهو الهدف الأول للبنك الاهلى في تاريخ الدوري الممتاز.

ويسعى التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لتحقيق فوزه الأول مع الفريق منذ توليه المسئولية حيث تعد هذه المباراة هي الثانية له بعد مواجهة الفلاحين وطالب لاعبيه بإستغلالها للخروج من الكبوة التي يعيشها بالدوري ووضعته بالمركز الأخير بالجدول برصيد 8 نقاط من 11 مباراة.

موعد مباراة انبى ونبروه

تقام مباراة انبى ونبروه في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الاهلى والسلام في مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفريق البترولى الذى يأمل في مواصلة رحلة الكأس للنهاية لحصد لقبه الثالث بعدما توج بطلا للكأس موسم 2004-2005 و2010-2011 ، في المقابل تخطى نبروه فريق مركز شباب سيدى غازى بثلاثية دون رد ليصعد لمواجهة إنبى.

ويسعى حلمى طولان المدير الفني لإنبى لمواصلة قطار النتائج الجيدة هذا الموسم حيث يحتل الفريق البترولى المركز السادس بجدول الدوري برصيد 17 نقطة من 10 مباريات وشهد أخر ظهور له محلياً التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للدوري.

في المقابل يتسلح الجهاز الفني لنبروه بمفاجأت كأس مصر حيث يسعى للإطاحة بالفريق البترولى وتفجير أقوى مفاجأت البطولة لمواصلة رحلة الكأس في ظل المباريات القوية التي يقدمها الفريق بالفترة الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الخميس من كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.