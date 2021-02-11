شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة الاتحاد والإسماعيلى وأحمد حمدى للمحلة وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم الخميس ببطولة الدوري الممتاز، على النحو التالي:-

غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا

أحمد حمدي "حكم ساحة" - عمر فتحي "مساعد أول" - هاشم عبد المريد "مساعد ثان" - خليفة عبد الله "حكم رابع" - وائل فرحان "حكم فيديو" -ص بري إبراهيم "مساعد حكم فيديو".

مصرالمقاصة والإنتاج الحربي

جهاد جريشة "حكم ساحة" - خالد السيد "مساعد أول" - عمرو جمعة "مساعد ثان" - محمد بشير "حكم رابع" - محمد أبو خاطر "حكم فيديو" - أحمد حامد فهيم "مساعد حكم فيديو".

الاتحاد والإسماعيلي

أمين عمر "حكم ساحة" - سامي هلهل "مساعدأول" - محمد مصطفى إسماعيل - "مساعد ثان" - محمد فاروق "حكم رابع" - محمد عباس قابيل "حكم فيديو" - محمود وفا "مساعد حكم فيديو".

وكشف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أنه تم صرف جميع مستحقات الحكام المتأخرة حتي شهر يناير الماضى، لمختلف الأقسام وهى الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، والتى تصل إلى 4.5 مليون جنيه متأخرات.

وأكد مسئولو الجبلاية أنه تم إرسال المستحقات المالية الخاصة بالحكام إلى المناطق من أجل صرفها للحكام منذ عدة أيام، وبالتالى لا يوجد أي متأخرات للحكام بعد صرف جميع مستحقاتهم حتى شهر يناير المنقضى.