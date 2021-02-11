شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى: حسام حسن فرق أفريقيا بتخاف منه واعتزلت مبكرا عن يقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان أحمد صلاح حسنى ، نجم الأهلى السابق، أن حسام حسن قيمة كبيرة جدا وكل منتخبات أفريقيا كانت بتخاف منه خلال مباريات المنتخب في بطولة أفريقيا.

وقال أحمد صلاح حسنى في تصريحات تليفزيونية: "لما بشوف فيديوهات في التوقيت الحالي لمسيرتي عندما كنت لاعب كرة قدم بتخض، وبالطبع أشتاق لمسيرتي كلاعب كرة قدم، لكن طول عمري شايف نفسي ممثل".

وأضاف أحمد صلاح: "كرة القدم علمتني الالتزام، وأن الموهبة وحدها لا تكفي، وهولمان صعدني للفريق الأول بالأهلي، وتسوبيل كان يجهزني للعب بدلا من حسام حسن، وعندما كنت لاعبا بفريق هليوبوليس كنت أري دائما أنني قادر علي اللعب للأهلي والزمالك".

وأوضح أحمد صلاح حسنى: "والدي كان له دور كبير في اتخاذي لقرار الاحتراف المبكر، وحب الضغوطات هو السبب الرئيسي لاحترافي، وعمري ما نزلت ماتش خايف مهما كان المنافس".

وتابع: "أن أصبح المهاجم الأساسي لمنتخب مصر وعمري 19 عاما مسئولية كبيرة، كرة القدم علمتني أنك يجب أن تكون مستعد دائما في أي توقيت وتحت أي ظرف، وحسام حسن كان عايز يكسب دايما في أي لعبة يلعبها حتى في الطاولة، وكان قيمة كبيرة وكانت فرق أفريقيا كانت بتخاف منه".

وعن بطولة 2002، قال نجم الأهلى السابق: "لو كانت الظروف طبيعية، جيل 2002 في منتخب مصر كان يوصل كأس عالم، وكان فين بعض اللاعيبة (بتغير) بسبب علاقتنا مع الجوهري، وخسارتنا لكأس الأمم 2002 ليست لأسباب فنية، ولكن للانقسامات داخل الفريق كنت واثق إننا هنخسر بطولة أمم أفريقيا 2002 بسبب الأجواء بين اللاعبين".

وأوضح: "إبراهيم سعيد كان بيقول قبل مواجهة الكاميرون مش هخلي إيتو يلمس كورة، وقدر إنه يعمل كدة فعلا، واعتزلت كرة القدم مبكرا عن يقين.. وسمعت كتير جملة أنت فاشل".