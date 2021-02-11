شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مولودية الجزائر: مباراة الزمالك صعبة والمدرب الجديد سيظهر أمام الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر الماس، رئيس نادى مولودية الجزائر، أن قرار إقالة المدير الفني للفريق كان لا بد منه قبل فوات الأون، خاصة أن المولودية كان يعانى من تدنى النتائج في الفترة الأخيرة.

وأضاف رئيس مولودية الجزائر، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، أن النادى تعاقد مع مدير فنى جديد سيظهر في مباراة الزمالك بدورى أبطال أفريقيا، ويمتلك سيرة ذاتية كبيرة في الكرة العربية والأفريقية، حيث وصل مولودية الجزائر إلى القاهرة مساء الأربعاء استعدادا لمواجهة الزمالك في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وعن مواجهة الزمالك والمولودية قال رئيس النادى الجزائرى إن اللقاء سيكون صعبا على الفريقين، إلا أن الفوز سيكون للأقوى، وموعد مباراة الزمالك مع مولودية الجزائر مقرر له غدا الجمعة.

ويقع الزمالك في المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا بصحبة كل من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالى.