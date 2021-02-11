شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بايرن ميونخ تفتح نار غربلة لاعبى الأهلي والحاجة لأجانب سوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مباراة بايرن ميونخ أمام الأهلي فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، والتى يقام بقطر، وانتهت بفوز بطل أوروبا بهدفين نظيفين، كشفت مدى حاجة الفريق الأحمر إلى التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر، مقابل غربلة بعض لاعبى الفريق الحاليين .

وخسر الأهلي أمام بايرن ميونخ فى نصف نهائى مونديال الأندية بهدفين نظيفين، وهو ما يفتح باب غربلة بعض لاعبى الفريق الحاليين، بما يتناسب مع قوة البطولات التى يشارك فيها الأهلي، خاصة أن مستوى والتر بواليا لاعب الفريق الجديد والوافد من الجونة لم يكن على قدر كأس العالم، بالإضافة إلى أن جونيور أجاى لاعب الفريق لم تظهر بصماته مع الأهلي فى المباريات التى شارك فيها الفترة الماضية .

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي أمام بالميراس والمقرر اليوم الخميس، هى ثالث مواجهات الفريق الأحمر أمام الفرق البرازيلية، حيث سبق وخاض الأحمر مواجهتين مع الفرق البرازيلية فى مونديال الأندية فى النسخ السابقة .

ويحتاج الأهلي إلى التعاقد مع لاعبين أجانب سوبر على قدر قوة بطولات الأحمر، خاصة أنه يشارك بالنسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا، ويحتاج إلى جهد كل لاعب من لاعبى الفريق، بما يتناسب مع البطولات التى يشارك فيها الأحمر .

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي نظيره بالميراس البرازيلى فى ثالث مواجهات كأس العالم للأندية، بعد أن فاز على الدحيل القطرى فى افتتاح البطولة، ثم الهزيمة فى مباراة بايرن ميونخ فى ثانى اللقاءات.