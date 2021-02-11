شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: مصطفى محمد احترف فى ناد كبير وينتظره مستقبل محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أن مسابقة الدورى هذا الموسم صعبة، فى ظل تغير خريطة الفرق، وقوة المنافسة بين الأندية، من حيث الفرق المتواجدة فى الوسط، وغيرها فى قاع جدول الدورى، وأضاف غريب فى تصريحات لبرنامج مساء أون تايم سبورتس، أن قوة البطولة انعكست على تواجد عناصر جديدة من الدورى فى صفوف المنتخب الأولمبى.

ويمتلك المنتخب الأولمبى فرصة تألق عدد كبير من اللاعبين فى الدورى، لضمهم إلى قائمة الفراعنة فى الأولمبياد، والتى وصفها البعض بالجواهر التى تتلألأ فى الدورى مثل إمام عاشور وعمار حمدى، وكريم العراقى وغيرهم.

وقال غريب إن هناك معسكرين فقط يدخلهما لاعبو المنتخب الأولمبى حتى موعد المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، فى ظل توقف حركة الطيران فى أكثر من دولة بسبب فيروس كورونا.

وأشار مدرب المنتخب الأولمبى أن اتحاد الكرة وصله جدول مباريات شباب الفراعنة، فى الأولمبياد، ومن المقرر أن تكون أيام 22 و25 و28 يوليو المقبل، على أن تقام القرعة الخاصة بالأولمبياد أبريل المقبل.

وعن احتراف مصطفى محمد قال غريب أن اللاعب يعرف طريقه جيدا، وأخذ رأيه فى الاحتراف، وبالفعل احترف فى ناد من أكبر الأندية فى تركيا، وتحت قيادة مدرب من افضل المدربين، وسجل أهداف فى كل المباريات التى خاضها، وسينتقل إلى ناد أفضل مثله مثل محمد صلاح.

ونجح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد في تسجيل هدف لفريقه جالطة سراي للمباراة الثالثة على التوالي، في وداع فريقه كأس تركيا من دور ربع النهائي بعد خسارته أمام ضيفه فريق ألانيا سبور بنتيجة 3 - 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "تورك تيليكوم آرينا" في ربع نهائي كأس تركيا للموسم الحالي 2020 – 2021.