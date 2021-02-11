شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء، 10 - 2 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه الأعزاء أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم، الاربعاء، 10 - 2 - 2021، ومنها العديد من الأخبار الهامة المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، والأهلي والزمالك وبيراميدز.

موسيماني يدرس اللعب بثنائي هجومي بعد استبعاد الشحات وكهربا

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدة سيناريوهات بشأن تشكيل مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي غدا الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، لاسيما بعد استبعاد الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا من المشاركة في مباراة الغد بسبب مصافحة الجماهير في المدرجات.

غياب السعيد وفتحى والشيخ وضم رمضان لبعثة بيراميدز المسافرة إلى أبيدجان

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تسافر إلى كوت ديفوارراسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

اتحاد الكرة يقترح على الأمن إقامة قمة الأهلى والزمالك المؤجلة فى شهر مارس

استقرت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، على إقامة مباراة الأهلى والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع بالدورى في شهر مارس المقبل وتحديدا في النصف الأول من الشهر ذاته، وأرسلت اللجنة تصورا إلى الجهات الأمنية بموعد مباراة القمة المؤجلة وتنتظر اللجنة موقف الأمن من إقامة المباراة فى هذا التوقيت على أن يحدد الأمن الموعد النهائى.

رسميا ..مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون VAR

استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد على إلغاء تقنية الـvar خلال مباريات دور الـ32 لكأس مصر و التي تنطلق غداً.

باتشيكو يجتمع مع لاعبو الزمالك ويرفع الحمل البدنى قبل مواجهة بطل الجزائر

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الجماعي، على ستاد القاهرة الدولي، في حضور عبد الحليم علي مدير الكرة، وطلب المدير الفني من اللاعبين التركيز التام استعدادا للمرحلة القادمة الهامة، وتحقيق الفوز على مولودية الجزائر، وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوار الفريق الإفريقي.

الأهلي يصرف النظر عن التظلم ضد عقوبة الشحات وكهربا

كشف مصدر مسئول داخل بعثة النادي الأهلي بالدوحة أن إدارة النادي قررت صرف النظر عن تقديم أية التماسات بشأن عقوبة حسين الشحات وكهربا بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) منعهم من المشاركة في مباراة فريقهما أمام نادي بالميراس البرازيلي، ضمن بطولة كأس العالم للأندية .

إذن مكتوب وراء رحلة فرجانى ساسى السريعة إلى تونس

سافر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى مسقط رأسه بتونس، خلال الأيام الماضية، مستغلا غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، نظرا لحصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة غزل المحلة، ليتم إيقافه مباراة.