شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي وبالميراس اليوم الخميس في كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق النادى الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم ،الخميس ، بتوقيت القاهرة إختباراً كروياً يُعد وأحداً من أهم وأقوى الإختبارات التى يدخلها النادى الاهلى فى تاريخه حينما يلتقى مع فريق بالميراس البرازيلى بإستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى الدوحة.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة واضعاً نُصب عينه ألفوز بميدالية برونزية لتكرار إنجاز حصد البرونزية عام 2006 والتى حققها جيل أبوتريكة وبركات وجمعة ومتعب تحت قيادة الساحر مانويل جوزيه ، ويتطلع بطل مصر وأفريقيا للفوز على بطل البرازيل العنيد من أجل الصعود إلى منصة التتويج.

الأهلى كان يُمنى النفس بأن يفوز على بايرن ميونيح الأثنين الماضى من أجل بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية لكن لغة العقل والمنطق كان لها رأى أخر وفاز البايرن بثنائية نظيفة صعدت به لنهائى المونديال وسيواجه مساء اليوم فريق تيجريسى المكسيكى فيما سيلعب الأهلى مع بطل البرازيل الذى خسر من بطل المسكيك بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة.

ويواجه الأهلى ظروفاً صعبة للغاية فى مباراة الليلة بسبب غياب أكثر من لاعب عن صفوفه أبرزهم ، الثلاثى على معلول للإصابة التى تعرض لها فى مباراة بايرن ميونيخ فى العضلة الخلفية وكذلك الثنائى حسين الشحات وكهربا بسبب إختراق الثنائى نظام ألفقاعة الطبية التى يتم تطبيقها فى البطولة حيث قاما بمصافحة محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق فى مدرجات مباراة بايرن ميونيخ.

ويُمثل غياب الثلاثى معلول والشحات وكهربا عن الأهلى فى مباراة الليلة ضربة كبرى للفريق خاصة وأن اللاعبين الثلاثة من الأوراق الهامة فى تشكيلة بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى إذا دفع بهم فى مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة قبل أن يُغادر معلول للإصابة.

ويعلم موسمياني وجهازه المعأون أن فريق بالميراس من ألفرق القوية والمهارية والتى ستُشّكل خطورة على مرمى الأهلى بإعتباره تمتلك حلول كثيرة ومهارات فردية خاصة وهو ما حأول المدير ألفنى للأهلى شرحه للاعبى ألفريق بهدف التغلب عن الجانب المهارى فى ألفريق البرازيلى وتقديم عرض قوى وألفوز لحصد الميدالية البرونزية.

ويعول موسيمانى فى مباراة الليلة ، على الأوراق الرابحة بألفريق ويأتى فى مقدمتها ، أفشة وطاهر محمد طاهر وحمدى فتحى وعمرو السولية وديانج الذى سيظهر فى التشكيل الأساسى اليوم ومحمد هانى وبدر بانون وايمن أشرف وياسر أبراهيم وبواليا ومعهم الحارس المُتميّز محمد الشنأوي.

فى المقابل ، يدخل فريق بالميراس مباراة الليلة رافعاً شعار "ألفوز فقط" من أجل التتويج بالميدالية البرونزية بإعتبار أن بطل البرازيل سافر للدوحة من أجل المنافسة على لقب البطولة خاصة وأنه تأهل لها بعد ألفوز على منافسه سانتوس البرازيلى فى نهائى كأس ليبرتادوريس منذ أيام قليلة.

ويعلم بالميراس أن مواجهة الاهلى ستكون صعبة وهو ما أكده البرتغإلى آبيل فيريرا المدير ألفنى للفريق حيث قال أن المباراة ستكون صعبة لكنه عازم على ألفوز للعودة إلى بلاده بميدالية يواصل بها نتائجه القوية ألفترة الأخيرة.

يدخل فريق النادى الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم ،الخميس ، بتوقيت القاهرة إختباراً كروياً يُعد وأحداً من أهم وأقوى الإختبارات التى يدخلها النادى الاهلى فى تاريخه حينما يلتقى مع فريق بالميراس البرازيلى بإستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى الدوحة.

ويخوض الأهلى مباراة الليلة واضعاً نُصب عينه ألفوز بميدالية برونزية لتكرار إنجاز حصد البرونزية عام 2006 والتى حققها جيل أبوتريكة وبركات وجمعة ومتعب تحت قيادة الساحر مانويل جوزيه ، ويتطلع بطل مصر وأفريقيا للفوز على بطل البرازيل العنيد من أجل الصعود إلى منصة التتويج.

الأهلى كان يُمنى النفس بأن يفوز على بايرن ميونيح الأثنين الماضى من أجل بلوغ المباراة النهائية لمونديال الأندية لكن لغة العقل والمنطق كان لها رأى أخر وفاز البايرن بثنائية نظيفة صعدت به لنهائى المونديال وسيواجه مساء اليوم فريق تيجريسى المكسيكى فيما سيلعب الأهلى مع بطل البرازيل الذى خسر من بطل المسكيك بهدف نظيف فى نصف نهائى البطولة.

ويواجه الأهلى ظروفاً صعبة للغاية فى مباراة الليلة بسبب غياب أكثر من لاعب عن صفوفه أبرزهم ، الثلاثى على معلول للإصابة التى تعرض لها فى مباراة بايرن ميونيخ فى العضلة الخلفية وكذلك الثنائى حسين الشحات وكهربا بسبب إختراق الثنائى نظام ألفقاعة الطبية التى يتم تطبيقها فى البطولة حيث قاما بمصافحة محمد أبو تريكة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق فى مدرجات مباراة بايرن ميونيخ.

ويُمثل غياب الثلاثى معلول والشحات وكهربا عن الأهلى فى مباراة الليلة ضربة كبرى للفريق خاصة وأن اللاعبين الثلاثة من الأوراق الهامة فى تشكيلة بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى إذا دفع بهم فى مباراة بايرن ميونيخ الأخيرة قبل أن يُغادر معلول للإصابة.

ويعلم موسمياني وجهازه المعأون أن فريق بالميراس من ألفرق القوية والمهارية والتى ستُشّكل خطورة على مرمى الأهلى بإعتباره تمتلك حلول كثيرة ومهارات فردية خاصة وهو ما حأول المدير ألفنى للأهلى شرحه للاعبى ألفريق بهدف التغلب عن الجانب المهارى فى ألفريق البرازيلى وتقديم عرض قوى وألفوز لحصد الميدالية البرونزية.

ويعول موسيمانى فى مباراة الليلة ، على الأوراق الرابحة بألفريق ويأتى فى مقدمتها ، أفشة وطاهر محمد طاهر وحمدى فتحى وعمرو السولية وديانج الذى سيظهر فى التشكيل الأساسى اليوم ومحمد هانى وبدر بانون وايمن أشرف وياسر أبراهيم وبواليا ومعهم الحارس المُتميّز محمد الشنأوي.

فى المقابل ، يدخل فريق بالميراس مباراة الليلة رافعاً شعار "ألفوز فقط" من أجل التتويج بالميدالية البرونزية بإعتبار أن بطل البرازيل سافر للدوحة من أجل المنافسة على لقب البطولة خاصة وأنه تأهل لها بعد ألفوز على منافسه سانتوس البرازيلى فى نهائى كأس ليبرتادوريس منذ أيام قليلة.

ويعلم بالميراس أن مواجهة الاهلى ستكون صعبة وهو ما أكده البرتغإلى آبيل فيريرا المدير ألفنى للفريق حيث قال أن المباراة ستكون صعبة لكنه عازم على ألفوز للعودة إلى بلاده بميدالية يواصل بها نتائجه القوية ألفترة الأخيرة.