شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: انتقال رمضان صبحى لبيراميدز لن يؤثر على قيادته للمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن رمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز، قائد للمنتخب الأولمبى ولا غنى عنه فى صفوف الفراعنة، ومتواجد فى المنتخب الفترة المقبلة.

وعن انتقال العفيجى إلى الفريق السماوى والرحيل عن الأهلى قال غريب، فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إنه ليس له دخل فى اختيارات اللاعب خاصة أنه يحترم كل لاعب موجود فى صفوف المنتخب، وله فكر وحرية، كما أن رمضان لاعب منتخب مصر فى المونديال ونهائى أفريقيا، والمنتخب الأولمبى، وأنا فى النهاية أقدم لمصر مجموعة لاعبين قادرين على العودة بمصر إلى عصر البطولات، فلا علاقة لانتقاله من الأهلى إلى بيراميدز على تواجده فى صفوف المنتخب الأولمبى، ولا يؤثر على ذلك.

ويلتقى بيراميدز نظيره راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر، واختار الجهاز الفنى قائمة بيراميدز فى المواجهة المرتقبة

وأشار غريب إلى أن اللاعب لم يتحدث معه عن الانتقال لبيراميدز، وقد يمر بمرحلة لكنه فى النهاية يقدم الشكل الذى يطلبه منه المدرب، وفاز رمضان صبجى بجائزة لاعب الشهر فى نادى بيراميدز، وتسلم الجائزة الأسبوع الماضى، فيما يعرف بهرم الشهر.