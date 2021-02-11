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الإسماعيلي يوضح حقيقة التعاقد مع مروان محسن

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على الكرة بالنادي الاسماعيلي، أن اللجنة لم تطلب التعاقد مع مروان محسن مهاجم النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال سليمان خلال تصريحاته لموقع الدورايش، إن مروان محسن، لاعب مميز، ومهاجم يتمتع بالإمكانيات العالية، ولكن نادي الإسماعيلي ليس بحاجة لمهاجمين جدد خلال هذا التوقيت.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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