شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يوضح حقيقة التعاقد مع مروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عماد سليمان، عضو اللجنة الفنية والمشرف العام على الكرة بالنادي الاسماعيلي، أن اللجنة لم تطلب التعاقد مع مروان محسن مهاجم النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال سليمان خلال تصريحاته لموقع الدورايش، إن مروان محسن، لاعب مميز، ومهاجم يتمتع بالإمكانيات العالية، ولكن نادي الإسماعيلي ليس بحاجة لمهاجمين جدد خلال هذا التوقيت.