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فليك يعدد أسباب صعوبة مواجهة تيجريس في نهائي المونديال

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني هانز فليك، إن مواجهة تيجريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية ستكون صعبة. وأضاف فليك: شاهدت نصف النهائي وانبهرت من طريقة لعب الفريق. إنه متميز هجوميا من على طرفي الملعب. ستكون مواجهة صعبة.

وقال فليك، سأتحدث مع اللاعبين وسأصل لأفضل حل. ليس لدي سبب يدفعني للكشف عن كل شيء الآن. واعتبر المدرب أن أهم شيء في مباراة اليوم هو اللعب جيدًا منذ البداية واستغلال الفرص المتاحة.

وأضاف فليك، علينا أن ننتبه. تيجريس يبني اللعب جيدا وفريق سريع على طرفي الملعب ويمتلك لاعبين في خط الوسط قادرين على هز الشباك، ويرتبط الأمر دائما بالضغط على الخصم واستغلال استحواذنا على الكرة، وهو ما فعلناه في نصف النهائي أثق في فريقي نحن مستعدون.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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