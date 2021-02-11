شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مولودية الجزائر: لا أعرف أي لاعب في الزمالك ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالناصر ألماس، رئيس نادي مولودية الجزائر، إن فريقه يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة أمام الزمالك، في المباراة التي ستجمع الطرفين، مساء الجمعة، بمستهل مشوارهما في مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف رئيس النادي الجزائري في تصريحات عبر أون تايم سبورتس مع الاعلامي مدحت شلبي: «قمنا بفسخ تعاقدنا مع المدير الفني السابق بقرار جماعي من جميع أعضاء مجلس الإدارة، وتم تعيين عبدالقادر عمراني ونثق في خبراته».

وعن سؤاله عن بعض الأسماء التي يخشاها في الزمالك قبل موقعة الجمعة قال: «لا أعرف أي لاعب في الزمالك ولكن بالطبع المدير الفني للمولودية لديه كل المعلومات».

ويلعب الزمالك في مجموعة تضم المولودية والترجي التونسي وتونجث السنغالي.