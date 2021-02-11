شكرا لقرائتكم خبر عن أتالانتا يضرب موعدًا مع يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حجز أتالانتا مقعده في نهائي كأس إيطاليا للمرة الخامسة في تاريخه، والثانية خلال آخر 5 سنوات، إثر فوزه على نابولي (3-1)، الأربعاء، في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا مع يوفنتوس في النهائي.

وعلى ملعب جيويس ستاديوم، انقض أصحاب الأرض على المباراة مبكرا وسجلا هدفين خاطفين في غضون 6 دقائق. وكان هدف الافتتاح في الدقيقة 10 بتوقيع النجم الكولومبي دوفان زاباتا، ثم بعدها بـ6 دقائق سجل لاعب الوسط الشاب ماتيو بيسينا هدف التعزيز.

وفي الشوط الثاني، عاد فريق الجنوب للقاء بهدف تقليص الفارق في الدقيقة (53) عن طريق نجمه المكسيكي إيرفينج لوزانو. وفي الوقت الذي كان نابولي يسعى فيه لإدراك التعادل والاقتراب من بطاقة التأهل، أنهى المتألق بيسينا الأمور تماما بهدفه الشخصي الثاني له والثالث لأتالانتا في الدقيقة (78).