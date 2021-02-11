شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يكشف حقيقة رحيله عن البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، في مقابلة مع خدمة البث الرياضي أنه يحب النادي الإنجليزي كثيرا، وأنه محاط بالأصدقاء الذين يعملون بشكل جيد للغاية، وتربطه بهم علاقة جيدة.

وأوضح المدرب الإسباني (50 عاما) الأسباب، التي تدفعه للاستمرار مع الفريق الإنجليزي أحب أن أكون هنا، أنا حقا أحب النادي، ومحاط بأصدقاء يعملون بشكل جيد للغاية. وتابع: البريميرليج دوري رائع، وما زلت أريد التدريب فيه.

وعن هذا الموسم، قال الآن يبدو الأمر في البريميرليج، كما لو أن أي فريق يمكنه تحقيق الفوز على أي ملعب، وأي منافس يمكن أن يفوز عليك. وردا على سؤال حول لاعبي الأكاديمية في السيتي، أشار جوارديولا إلى أنهم يمنحون الفريق شيئا لا يمنحك إياه لاعب آخر قادم من خارج النادي، فيما يتعلق بالانتماء.. أتمنى أن نلعب بعدد أكبر منهم.

كما سلط الضوء على نقطة مشتركة بين جميع اللاعبين العظماء، الذين رآهم طوال مسيرته، وهي أنهم في الأشياء الأبسط من الناحية النظرية، لا يخطئون أبدا.