شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة «ستادات» يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة ستادات، عن مفاجاّت كبرى وسارة تنتظر النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وأوضح خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «مجلس إدارة الشركة سيعرض على مسئولي الأهلي اقتراحات وأفكار جديدة ستكون بمثابة مفاجأة سارة لجماهيره».

وأضاف الوزيري: «أتشرف بخدمة كيان الأهلي ولا يوجد أي علاقة بالتغييرات التي حدثت على مستوى الإدارة في شركة ستادات بوجود أي تغيير في مجلس إدارة الأهلي».

وأكمل الوزيري تصريحاته مع الاعلامي أحمد شوبير:«هناك تطوير جديد ستشهده قناة النادي الأهلي وزيادة في ميزانية رعاية النادي بالتنسيق مع مجلس إدارته والتعاون معه».