شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يهزم برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إشبيلية انتصارا ثمينا بنتيجة (2-0) على ضيفه برشلونة، مساء الأربعاء، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل هدفي إشبيلية، كوندي وإيفان راكيتيتش في الدقيقتين 25 و85.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في معقل برشلونة «كامب نو»، يوم 3 مارس المقبل.

بدأت المباراة باستحواذ تام لبرشلونة، وجاءت أول فرصة للبارسا في الدقيقة 11، حيث تلقى ميسي، كرة في عمق منطقة الجزاء من جريزمان، وسدد على الطائر، لكن الحارس ياسين بونو أنقذ الموقف.