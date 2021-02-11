اخبار الرياضه

إشبيلية يهزم برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إشبيلية يهزم في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق إشبيلية انتصارا ثمينا بنتيجة (2-0) على ضيفه برشلونة، مساء الأربعاء، في إطار ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

سجل هدفي إشبيلية، كوندي وإيفان راكيتيتش في الدقيقتين 25 و85.

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في معقل برشلونة «كامب نو»، يوم 3 مارس المقبل.

بدأت المباراة باستحواذ تام لبرشلونة، وجاءت أول فرصة للبارسا في الدقيقة 11، حيث تلقى ، كرة في عمق منطقة الجزاء من جريزمان، وسدد على الطائر، لكن الحارس ياسين بونو أنقذ الموقف.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    170,207

  • تعافي

    132,698

  • وفيات

    9,699

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا