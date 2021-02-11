شكرا لقرائتكم خبر عن ليستر سيتي يطرد برايتون من كأس إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بصعوبة بالغة وبهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة، اقتنص ليستر سيتي بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب ضيفه برايتون آند هوف ألبيون.

وعلى ملعب (كينج باور ستاديوم)، انتظر «الثعالب» حتى الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لينقضوا على بطاقة التأهل بفضل هدف المهاجم النيجيري كيليتشي إيهيناتشو.

وستقام قرعة ربع النهائي مباشرة عقب نهاية مباريات الدور الخامس، مساء الخميس.