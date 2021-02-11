شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: لا أنتوي الاستثمار الرياضي في مصر الآن ولا مستقبلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، استثماره في مجال الرياضة داخل مصر عبر أي شركة، مؤكدًا أنه لا يعتزم الاستثمار الرياضي في مصر.

وقال عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، الخميس: «لا زلت أعيد وأكرر لا علاقة لي بالاستثمار في الرياضة في مصر من قريب أو بعيد، ولم أتملك أي شركة في هذا الخصوص».

أضاف: «علاقتي بالأخ سيف الوزيري العملية منتهية منذ فترة. ولا نية لي بالاستثمار الرياضي في جمهورية مصر الآن ولا مستقبلًا».

وختم قائلًا: «أرجو تحري الدقة وعدم الالتفات للاشاعات المغرضة. تركي آل الشيخ إذا عمل شيء يصرح فيه، ولا يوجد لدي ما أخفيه».

وتولى سيف الوزيري رئاسة مجلس إدارة شركة استادات، الأربعاء، بدلًا من محمد كامل الذي كان يترأس مجلس الإدارة.