شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي جدة.. بين «التأكيد ورد الاعتبار» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ينتظر عشاق الكرة السعودية لقاء مثيرا يجمع الاتحاد بجاره الأهلي في ديربي جدة عند الساعة 8:20 على الملعب الرديف للجوهرة مساء اليوم (الخميس) في انطلاقة الجولة 18 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يستضيف الاتفاق نظيره أبها عند الساعة 6:05 على استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر.

على الملعب الرديف للجوهرة، يخوض فريق الاتحاد (رابع الدوري) لقاء مهما أمام جاره الأهلي (ثالث الدوري) ويطمح الاتحاد من خلال لقاء الليلة لتقليص الفارق النقطي بينهما واستمرار منافسته على لقب الدوري، إذ يملك الفريق 28 نقطة جمعها من 7 انتصارات ومثلها تعادلات و3 خسائر وله من الأهداف 22 وعليه 16، فيما يدخل الأهلي هذا اللقاء لتحقيق النقاط الثلاث واستعادة مركز الوصافة سعياً لنيل الصدارة في قادم الجولات ويملك الفريق 33 نقطة جمعها من 10 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر وله من الأهداف 30 وعليه 25، وكان لقاء الذهاب قد انتهى للاتحاد بهدفين دون مقابل.

ويتميز الفريقان بوجود عناصر أجنبية مميزة، ففي الاتحاد يتواجد الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي شارك في جميع لقاءات الدوري مع فريقه، وأمامه المصري أحمد حجازي صاحب أفضل تشتيت في الدوري بـ88 تشتيتا، وأمامه المغربي كريم الأحمدي ويقود الهجوم الاتحادي الثلاثي الأجنبي البرازيلي رومارينهو هداف الفريق (9 أهداف)، والصربي بريجوفيتش (3 أهداف)، ولاعب الرأس الأخضر غاري رودريغيز (3 أهداف). فيما يتواجد في قائمة الأجانب في الأهلي البرازيلي لوكاس ليما في الظهير الأيسر ويعد اللاعب الأجنبي الوحيد الذي لم يغب عن أي لقاء، وأمامه الصربي فيجسا (هدف) والمغربي إدريس فتوحي (هدفين)، ويقود الهجوم الأهلاوي الثنائي السوري عمر السومة هداف الفريق (9 أهداف) والروماني ألكسندرو ميتريتا (هدفين)، فيما يغيب عن اللقاء من الجانب الاتحادي محترفه البرازيلي برونو هنريكي (هدف) للإصابة، ويغيب عن الأهلي محترفه البوسني الفيس ساريتش للإصابة، والسنغالي مباي نيانغ الذي تم التعاقد معه مؤخراً. وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر، يخوض الاتفاق (سابع الدوري) لقاء صعبا أمام طريده في جدول الترتيب أبها (ثامن الدوري)، إذ يملك الفريقان الرصيد ذاته من النقاط 24 جمعاها من 7 انتصارات و3 تعادلات و7 خسائر، ويتفوق الاتفاق بفارق الأهداف، إذ له 26 هدفاً وعليه الرقم ذاته، فيما يملك أبها 24 هدفاً وعليه 26، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز أبها 3/‏2.