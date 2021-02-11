شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملاعب احتضنت قمة الغربية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يخوض الأهلي والاتحاد المواجهة على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة» لأول مرة في تاريخ ديربي الغربية.

والتقى الفريقان في 5 ملاعب إذ كانت البداية على ملعب الصبان بجدة وعلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل وملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز» بالرياض وملعب الملك فهد «درة الملاعب» واستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية «الشرائع» بمكة وملعب الملك عبدالله «الجوهرة» بجدة.

وجاء نقل ديربي الغربية لرديف الجوهرة بطلب من إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة بسبب أعمال الصيانة في ملعب الجوهرة.