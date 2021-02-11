شكرا لقرائتكم خبر عن الشريف: الهويش من «النخبة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشاد الحكم الدولي السابق محمد الشريف بقرار لجنة الحكام المتمثل في إعادة الحكم السعودي للواجهة من جديد من خلال إدارة مواجهات مهمة وقوية مثل ديربي الغربية بين الأهلي والاتحاد، متمنياً التوفيق للحكم محمد الهويش في مهمته اليوم كما نجح الحكم الدولي ماجد الشمراني في اللقاء السابق بالدور الأول خصوصاً أن مثل هذه المواجهات تحظى بمتابعة واهتمام إعلامي وجماهيري كبير، مذكراً بأن المهمة أمام الحكم لم تعد كالسابق في ظل تواجد تقنية الفار التي ساعدت الحكام على اتخاذ القرار الصحيح، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تقليل الأخطاء التحكيمية، مختتماً حديثه بالإشادة بالحكم الهويش الذي يعتبر من الحكام النخبة.

يذكر أن الحكم محمد الهويش قاد آخر ديربي له بين الأهلي والاتحاد عام 2017 وانتهى بفوز الاتحاد على الأهلي 3/‏2 ضمن منافسات كأس ولي العهد.