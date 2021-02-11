شكرا لقرائتكم خبر عن فلادان وكاريلي.. «الثالثة لمين» ؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - تتجدد المواجهة بين مدرب فريق الاتحاد البرازيلي كاريلي، ومدرب فريق الأهلي الصربي فلادان للمرة الثالثة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سبق أن جمعتهما مواجهتان الأولى في الدور الثاني الموسم الماضي وانتهت لصالح الأهلي بنتيجة 2/1، والثانية في الدور الأول الموسم الحالي وانتهت لصالح الاتحاد بهدفين مقابل لا شيء، فمن سيكسب في مواجهة الليلة التي ستجمع الفريقين على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
مدرب الأهلي:
فلادان
طريقة اللعب: 1-3-2-4
مشواره بالدوري
لعب: 17
النقاط: 33
المركز: الثالث
مدرب الاتحاد:
كاريلي
طريقة اللعب: 1-3-2-4
مشواره بالدوري
لعب: 17
النقاط: 28
المركز: الرابع