شكرا لقرائتكم خبر عن روما والسومة.. صراع على لقب الهداف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يبدو أن سباق الأرنب «التهديفي» سيكون مشتعلاً بين النجمين الكبيرين البرازيلي رومارينهو داسيلفا والسوري عمر السومة خلال ديربي المنطقة الغربية بين العميد والقلعة، إذ يملك كل منهما 9 أهداف في رصيده التهديفي، وستكون الأعين متجهة صوبهما من ناحية مدرجي الناديين الذين يعولون كثيراً على النجمين.

ويعتبر العقيد السوري الهداف التاريخي عمر السومة من المهاجمين المتخصصين في زيارة شباك مرمى الاتحاد خلال السنوات الماضية، إذ لم يترك «ديربي» إلا ووضع بصمته التهديفية أشكالاً وألواناً على طريقته التي تروق له، ويملك العقيد أهدافاً جميلة جداً أبرزها «الدبل كيك» الذي كان قبل سنوات عدة، حينها نال إعجاب الاتحاديين قبل الأهلاويين أنفسهم.

وفي ما يخص البرازيلي روما الذي يعتبر «قلب الاتحاد النابض» من حيث إحراز الأهداف الحاسمة والجميلة للعميد، كانت آخر زيارة له بالدور الأول، ونجح في منح فريقه برفقة كتيبة النمور العلامة الكاملة.