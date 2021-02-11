شكرا لقرائتكم خبر عن غاري وميتريتا.. سرعة ومهارة «وقلق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سيعيش دفاع فريقي الاتحاد والأهلي «قلقاً» كبيراً طيلة الـ90 دقيقة من مواجهة الديربي بينهما ضمن الجولة 18 من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والسبب يعود إلى «المزعجين» لأي خط دفاع نجم الاتحاد غاري رودريغيز، والروماني الكساندر ميتريتا، إذ سيشكلان خطورة كبيرة جداً لا توصف من جميع النواحي، وقد يسجلان في شباك الآخر كونهما يملكان الحس التهديفي العالي.

السرعة سلاح غاري وميتريتا كذلك الحال للمهارة الفائقة والإزعاج الذي قد يقودهما إلى طرد أي مدافع من الأصفر والأخضر.

ولا تتوقف الخطورة عند ذلك الحد، بل يتميز النجمان في صناعة الفرص المحققة للأهداف لزملائهما في خط المقدمة، ويملكان الفكر الفني والخبث الكروي المميز الذين يجعلهما من نجوم المباراة.