محمد بن مكتوم: ثقتنا بلا حدود في أبطال منتخب الرجبي

أكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، أن ثقته بلا حدود في منتخب الإمارات المشارك في البطولة العربية السادسة بالإسكندرية، للمنافسة على المركز الأول، وانتزاع الميدالية الذهبية لأول مرة بعد أن سبق له تحقيق الفضية والبرونزية في النسخ السابقة، مشيراً إلى أن الإمارات تعيش أجواء استثنائية من الفرحة في الوقت الحالي؛ بسبب نجاح مهمة مسبار الأمل في الوصول إلى مدار المريخ.

ولفت إلى أن مشاركة الإمارات بأكبر وفد رياضي في بطولة خارجية من بعد أزمة جائحة كورونا؛ ستستلهم النجاح والتميز من تلك الأجواء المفعمة بالأمل والنجاح، وتحصد الميدالية الذهبية؛ لمواكبة العرس الإماراتي العربي الكبير بعد الوصول للمريخ، وكتابة التاريخ.

وقال الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم: نبارك لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، ولشعب الإمارات الكريم، على هذا الإنجاز العلمي التاريخي الحضاري الكبير.

وأضاف: نؤكد أن الرياضة قادرة على استلهام الدروس من التميز في مختلف قطاعات الدولة، وترجمتها إلى إنجازات في كل المحافل؛ حيث أثبتت في كل المناسبات أنه لا يوجد مستحيل في قاموس دولتنا، وعندما عاهدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتميز في نشر وتطوير رياضة الرجبي عام 2013، كنا على قدر المسؤولية وحققنا الكثير من الإنجازات والمكاسب خلال تلك الفترة القصيرة، إدارياً وفنياً؛ حيث تقود الإمارات حالياً الاتحادين العربي والآسيوي عن طريق قيس الظالعي، وتتطور نتائجنا على المستوى الدولي، ونجحنا في تأسيس منتخب نسائي منذ 2016، وسيشارك لأول مرة في البطولة العربية وثقتنا فيه بلا حدود لتحقيق مركز متقدم، إلى جانب منتخب الرجال الذي يعد من ضمن المرشحين للفوز باللقب.

من ناحيته أكد قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي أن الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم على اتصال دائم بالبعثة في مصر، ويتابع استعدادات المنتخب لانطلاقة البطولة، وأن هذه المتابعة حافز كبير للاعبين واللاعبات لتحقيق إنجاز غير مسبوق في تلك المشاركة، ودافع لنا كاتحاد عربي من أجل إنجاح البطولة، ولا سيما أنها أول بطولة عربية في أي رياضة بعد كورونا، وكذلك أكبر بعثة إماراتية تشارك في حدث خارجي من بعد كورونا أيضاً.

وقال: من خلال وجودي بمصر حالياً ومتابعتي للاستعدادات للبطولة التي ستنطلق من الإسكندرية الجمعة، أؤكد أن كل الأمور على خير ما يرام، والتجهيزات قائمة على قدم وساق، في ظل وصول بعض المنتخبات، واقتراب وصول البعض الآخر خلال عدة ساعات.

وأضاف: حتى الآن لم نتلق أي اعتذارات عن عدم المشاركة، سوى من منتخب تونس الذي تعذر سفره لأسباب داخلية تتعلق بإجراءات السفر وخططهم للتعامل مع جائحة كورونا، وفيما دون ذلك كل المنتخبات منها من وصل، ومنها من هو على وصول، علماً بأنها أول بطولة عربية في التاريخ تقام على مستوى الرجال والسيدات معاً، وسيتم نقلها مباشرة على تطبيقات وبرامج التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة للاتحادات المشاركة في البطولة، كما ستنقل بعض وقائعها عدة قنوات تلفزيونية مصرية.

وأشار إلى أنه تم الاطمئنان على تطبيق بروتوكول طبي دقيق مع اللجنة المنظمة المحلية في مصر؛ حيث إن الوفود ستتحول مباشرة من المطار إلى الأكاديمية البحرية العربية بالإسكندرية، ولا يسمح لهم بالخروج منها إلا للملاعب والمشاركات عبر حافلات مخصصة، تم تعقيمها وتعقيم كل المرافق التي تستضيف المنافسات والتدريبات.

من ناحيته أكد محمد سلطان الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي رئيس وفد الإمارات في البطولة الحرص على تحقيق إنجاز غير مسبوق، خاصة أن المنتخب استعد بشكل جيد، ويملك كل مقومات المنافسة. موضحاً أن بعثة منتخب الرجال تضم اللاعبين خالد الجنيبي، وحمدان بن عمير، وماجد البلوشي، ومحمد المرر، وسعيد المهيري، ومحمد عباس، وأحمد موسى، وسيف الجنيبي، وخليفة شمسان، ومبارك المنصوري، وحمد الشكيلي، وعبيد الظاهري، ويقوده المدير الفني أبولو بيرليني.

وأشار إلى أن قائمة منتخب السيدات تضم فوزية محمد عضوة مجلس الإدارة رئيسة وفد السيدات، إضافة إلى أميرة بن فقيه مشرفة التطوير، واللاعبات: أسماء الزعابي، وفاطمة السويدي، وفاطمة البلوشي، وفاطمة علي، وآمنة الحمادي، وعفراء الفلاسي، وشوق علي، وفاطمة لنجاوي، وخولة الرم، وفرح العزري، وطيف فوزي، وإبرار البلوشي.

وأضاف: نحن سعداء بالمشاركة، ونعيش أجواء استثنائية حالياً حيث نتلقى التهاني والتبريكات من كل الوفود العربية بمناسبة نجاح مهمة مسبار الأمل، وكلهم يتوجهون برسالة تقدير وحب لقيادة الإمارات وشعبها بتلك المناسبة.