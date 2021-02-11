شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي سبب نجاح مونديال الأندية جماهيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد شوبير إن الأهلي يعيش حالة من الاستقرار والهدوء في الفترة الحالة، موضحا أن الاستقرار يأتي على كافة الأصعدة الفنية والإدارية. وأضاف شوبير في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، اليوم، الأربعاء، أن بالميراس يسمى في البرازيل نادي القرن وستكون مواجهته مع الأهلى صعبة ومثيرة، موضحا أن الفريق البرازيلي يضم بين صفوفه لاعبين من طراز مميز.

وتابع شوبير: "الأهلي سبب نجاح كاس العالم للأندية جماهيريا، وحقق أرقاما قياسية من خلال مشاركته، وكسب عوائد مادية كبيرة تقترب من 40 مليون دولار".

ويلتقى الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية على استاد المدينة التعليمية.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر، وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.

وسيفتقد الأهلي خدمات اثنين من أبرز عناصره وهما محمود عبد المنعم (كهربا) مهاجم الفريق وحسين الشحات لاعب خط الوسط بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والقواعد المتبعة في إطار الفقاعة المفروضة على لاعبي الفرق المشاركة في البطولة من أجل التصدي لفيروس "كورونا" المستجد، كما قد يفتقد الفريق لجهود لاعب آخر ربما يكون أكثر تأثيراً في أداء الفريق وهو التونسي على معلول بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بايرن ميونخ في المربع الذهبي للبطولة.