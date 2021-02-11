شكرا لقرائتكم خبر عن رابح ماجر يشيد بـ"بواليا" فى المونديال ويؤكد: الأهلي شرَّف العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجزائري رابح ماجر، نجم بورتو ومنتخب الجزائر، أن الأهلي قدم مستويات مميزة في كاس العالم للأندية، موضحا أن الفريق لديه بدلاء قادرون على سد العجز والفراغ الذى تركه الثلاثي الغائب عن مواجهة بالميراس.

ويرى ماجر، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أن الرباعي أفشة والشحات وبواليا والشناوي كانوا الأفضل مع الأهلي في المونديال، مطالبا لاعبو الأهلي بالقتالية أمام بالميراس في مباراة الخميس لحصد برونزية المونديال.

وتابع أسطورة الكرة الجزائرية: "الأهلي كان سفيرا مشرفَا للكرة العربية في المونديال وقدم أداء جيد أمام أقوى فريق في العالم بايرن ميونخ".

وشدد نجم الكرة الجزائرية أن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في افتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ستكون متكافئة بين الطرفين، قائلا: "الزمالك فريق كبير وأتوقع مباراة جيدة فنيا بين الفريقين العربيين".

وخسر النادي الأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما بنصف نهائي كأس العالم للأندية. هدفا بايرن ميونخ جاءا عن طريق أفضل لاعب في العالم، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ليقود فريقه لنهائي بطولة كأس العالم للأندية أمام تيجريس المكسيكي يوم الخميس المقبل.

ويواجه النادي الأهلي بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه.

وخسر بالميراس أمس الأحد على يد تيجريس المكسيكي بهدفين مقابل هدف، في نصف النهائي. وتعد تلك المواجهة هي الثالثة للنادي الأهلي أمام الأندية البرازيلية، حيث سبق للأهلي مواجهة فرق برازيلية مرتين.

المباراة الأولى كانت أمام إنترناسيونال البرازيلي عام 2006 في مباراة دور نصف النهائي، وخسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف، المباراة الثانية كانت أمام كورينثاينز في مباراة دور نصف النهائي لبطولة 2012، وخسر النادي الأهلي بهدف نظيف.