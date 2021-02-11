شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورت تعلن تشكيل الأهلي أمام بالميراس فى مونديال الاندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت قناة أون تايم سبورت 2 عن تشكيل النادى الأهلى المقرر أن يخوض لقاء اليوم الخميس أمام بالميراس البرازيلى، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى منافسات كأس العالم للأندية التى تقام بقطر.

ووفقا لبرنامج مساء أون الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة أون تايم سبورتس فإن تشكيل الأهلي الذى يخوض به الفريق الأحمر مباراة اليوم سيكون كالتالى: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وياسر إبراهيم، ومحمد هانى فى خط الدفاع، وفى خط الوسط عمرو السولية، وحمدى فتحى، وأمامهم الثلاثى طاهر محمد طاهر، ومحمد مجدى أفشة، وصلاح محسن، ورأس الحربة محمد شريف.

واستفسرت اللجنة الفنية بالأهلى من الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى عن سر استبعاد اليو ديانج المستمر عن التشكيلة الأساسية للفريق، حيث لم يلعب نجم وسط الأهلي فى مباراتى كأس العالم للأندية أمام الدحيل والبايرن أساسيا.

وبرر موسيماني لمسئولي الأهلي عدم الاعتماد على ديانج في مونديال الأندية أساسيا برؤية فنية، وهو ما سيشرحه المدير الفني في تقريره الذى سيقدمه للإدارة عن مشاركة بطل أفريقيا في العُرس العالمي.