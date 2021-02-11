شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة عروض احتراف محمد هاني في أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، بتلقي عروض احتراف في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد مشاركته مع ناديه في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر وتنتهي منافساتها اليوم الخميس.

وكشف مصدر بالأهلي أن اللاعب لم يتلق عروضا رسمية، ولكن مجرد محادثات عن متابعته من قبل بعض شركات التسويق الأجنبية التي تابعت مباريات مونديال الأندية، خاصة مباراة الأهلي ضد بايرن ميونيخ.

وقدم محمد هاني مستويات طيبة في مباراة فريقه ضد بايرن ميونيخ وجاءت أرقام ظهير الأهلي أمام البايرن جيدة، ونجح في الحد من خطورة سيرجي جنابري جناح الفريق البافاري ، ونجح في الحصول على نسر مباراة الأهلي والبايرن من قبل الجماهير.

وتردد عن اهتمام أكثر من ناد بضم هاني سواء من أندية إيطالية وألمانية، وأن هناك عروضا احترافية ستصل للاعب في الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنها مجرد عروض شفهية ولم ترتق لدرجة العروض الرسمية أو المحادثات مع الأهلي أو اللاعب.