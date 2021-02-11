شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: لن أتنازل عن حلم لقب الدوري والإمكانيات حسمت فوز البايرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأرجنتينى رودولفو أروا بارينا مدرب نادى بيراميدز، أنه يتحمل بشكل شخصى تراجع نتائج بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، وأنه لن يستسلم ولن يتنازل عن أحلامه فى الفوز بلقب الدوري.

وقال مدرب بيراميدز فى تصريحات تليفزيونية: "بالفعل أملك لاعبين جيدين، لكن نتائجى مع بيراميدز حتى الآن غير جيدة وبعيدة عن التوقعات، أداء الفريق حتى الآن "عادي"، لكننا نهدف دائما للتحسن والوصول لأعلى المستويات".

وأوضح أروا بارينا: "أتحمل بشكل شخصى تراجع نتائج بيراميدز خلال الفترة الأخيرة، على الرغم من ظروف كورونا، وأتقبل دائما النقد سواء كان بهدف إيجابى أو سلبى، أفضل النقد عن الثناء لأنه يدفعك دائما للأمام".

وتابع مدرب بيراميدز: "لا أحب البحث عن الأعذار لتبرير موقف بيراميدز الحالى، لكن كل ما علينا هو بذل المزيد من الجهد لتحسين الأداء والنتائج".

وعن الدورى المصرى، قال بارينا: "الدورى المصرى هو أحد أقوى الدوريات المتواجدة بالمنطقة، سواء على الجوانب الحركية أو المستويات الفردية والبدنية للاعبين، لكن لإكمال تلك الصورة يجب تحسين جودة بعض الملاعب، وأعتقد أن زيادة عدد ملاعب الدورى المصرى سيضيف الكثير لجودة وقوة المسابقة".

وأضاف مدرب بيراميدز: "أى فريق يهدف بكل تأكيد لأن يصبح بطل، لكن أهداف بيراميدز ليست فقط لهذا اليوم، لكنها على المدى البعيد، وكى نحققها علينا بذل المزيد من العمل، لن نتنازل عن أحلامنا وخاصة الفوز بلقب الدوري".

وعن مواجهة الأهلى وبايرن، قال: "شاهدت مباراة الأهلى وبايرن ميونيخ، الأهلى فريق كبير يتميز بتنظيم كبير داخل الملعب، لكن فارق الإمكانيات حسم المباراة لصالح البايرن

وأضاف مدرب بيراميدز: "إذا واجه الأهلى بالميراس بجراءة أكبر أعتقد أنه قادر على الخروج من المباراة بنتيجة جيدة، خاصة لما يمتلكه من تنظيم كبير داخل الملعب فى النواحى الهجومية والدفاعية".