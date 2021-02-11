شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 10 - 2 - 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم، الاربعاء، 10 - 2 - 2021، حيث شهدت الساحة الرياضية المصرية العديد من الأخبار الهامة أبرزها، استعدادات الأهلى الختامية لمواجهة بالميراس البرازيلي على الميدالية البرونزية لمونديال الأندية.

مران الأهلي.. معلول يشارك في تدريبات الكرة.. وجلسة الخطيب والحاوي

خاض فريق الأهلي مرانا قويا عصر اليوم على ملعب جامعة قطر استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدا، فيما عقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.

غياب السعيد وفتحى والشيخ وضم رمضان لبعثة بيراميدز المسافرة إلى أبيدجان

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تسافر إلى كوت ديفوارراسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 14 من فبراير الجاري، على أن تقام مباراة الإياب في القاهرة بملعب الدفاع الجوي يوم 21 من نفس الشهر.

رسميا ..مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون VAR

استقر مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية برئاسة وجيه أحمد على إلغاء تقنية الـvar خلال مباريات دور الـ32 لكأس مصر و التي تنطلق غداً.

مؤمن سليمان يلغي معسكر منتخب 2006 بسبب كورونا

قرر مؤمن سليمان المدير الفني لـمنتخب مصر 2006 ، إلغاء معسكر الفريق والذى كان مقررا له منتصف شهر فبراير الجاري ، بسبب إنتشار فيروس كورونا ، والتخوف على اللاعبين الصغار .

فيفا يطالب المنتخب الأوليمبي بقائمة تضم 50 لاعبا في مايو

تلقي اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأوليمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يخطرهم فيه بإرسال قائمة مفتوحة من اللاعبين قبل نهاية شهر مارس ثم قائمة تضم 50 لاعبا في منتصف شهر يوليو المقبل ، ثم 18 لاعبا في 30 يونيو استعدادًا للمشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021.

إذن مكتوب وراء رحلة فرجانى ساسى السريعة إلى تونس

سافر التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الزمالك، إلى مسقط رأسه بتونس، خلال الأيام الماضية، مستغلا غيابه عن مباراة الاتحاد السكندرى الأخيرة بمسابقة الدورى المصرى الممتاز، نظرا لحصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة غزل المحلة، ليتم إيقافه مباراة.

موسيماني يدرس اللعب بثنائي هجومي بعد استبعاد الشحات وكهربا

يدرس بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عدة سيناريوهات بشأن تشكيل مباراة الأهلي ضد بالميراس البرازيلي غدا الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية، لاسيما بعد استبعاد الثنائي حسين الشحات ومحمود كهربا من المشاركة في مباراة الغد بسبب مصافحة الجماهير في المدرجات.

إسبانيا تشكر مصر على حسن الاستضافة والتنظيم المبهر لمونديال اليد

تلقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خطاباً من السفير الإسبانى بالقاهرة، رامون خيل كاساريس أعرب خلاله عن تقدير وشكر إسبانيا للحكومة المصرية نظير النجاح المبهر لتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد، والذى لم يقتصر على الناحية التنظيمية فقط بل يتجاوزها كذلك ليؤكد القيم الرياضية للجهد والتفاني والتعاون التي نتشاركها.

محمد عبد السلام يكشف سبب رحيله عن المقاصة ويؤكد: إيهاب جلال مستمر

كشف محمد عبد السلام الرئيس السابق لنادي مصر المقاصة، عن سبب استقالته بشكل نهائي من النادي، وقال عبد السلام في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": يوجد راعي جديد للنادي ومن الطبيعي أن أقدم استقالتي لكي أتيح له الفرصة بالتصرف بالطريقة الأنسب، لأنه أصبح المسئول الآن، ولذلك قررت أن أنسحب.

المقاولون يعزل المصابين بكورونا تمهيداً لخضوعهم لمسحة جديدة

تخضع الحالات السبعة المصابة بكورونا فى صفوف المقاولون العرب إلى مسحة جديدة، غداً الخميس، لتحديد موقفهم النهائى من إمكانية المشاركة مع الفريق فى مباراة دور الـ32 بمسابقة كأس مصر، والتى تجمع ذئاب الجبل وفريق بتروجت يوم السبت المقبل، وكان المقاولون قد أجرى مسحة إعادة لأربعة حالات وجاءت نتيجتهم سلبية بخلاف السبع إصابات الأخيرة.